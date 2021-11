Obwohl K+S heute starke Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hat, ging es mit dem Kurs kräftig bergab. Der Hauptgrund: K+S kann die Zweifel der Bafin an der Höhe einer Milliardenabschreibung im Jahr 2020 weiterhin nicht ausräumen. Die Prüfung des Verdachts durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) dauert an, wie K+S am Donnerstag in Kassel mitteilte. Das Unternehmen weist die Vorwürfe - auch unter Einbeziehung einer Analyse durch externer Prüfer - als unbegründet zurück. Der ...

