GLASGOW (dpa-AFX) - Die nächste Weltklimakonferenz COP27 tagt im November 2022 in Ägyten. Das wurde am Donnerstag vom Plenum der aktuellen laufenden COP26 in Glasgow beschlossen. Die ägyptische Delegation dankte für das Vertrauen und erklärte, man sei "erfreut und geehrt". Tagungsort ist nach Medienberichten der Küstenort Scharm el-Scheich. Die Konferenz tagt vom 6. bis zum 18. November 2022. Für das Jahr 2023 bewarben sich die Vereinigten Arabischen Emirate./toz/DP/he