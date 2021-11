INGOLSTADT (dpa-AFX) - In Ingolstadt ist am Donnerstagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg von Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. Der 75 Kilogramm schwere Blindgänger war am Mittag auf einem Betriebsgelände gefunden worden. Rund 250 Bewohner umliegender Gebäude mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten nach Angaben der Stadt nach der Entschärfung kurz vor 20.00 Uhr wieder zurück.

Wegen des Fundes hatte die Volkswagen-Tochter Audi angekündigt, einen Teil seiner Produktion im Stammwerk vorübergehend einzustellen. Etwa von 19.00 bis 20.00 Uhr sollte die Arbeit in einigen Montagehallen in Ingolstadt ruhen, sagte ein Unternehmenssprecher./uvo/DP/he