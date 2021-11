Gut-gelaufene Tech-Titel zählten am Mittwoch zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt. Grund dafür war kräftige Anstiege der Inflationsrate und der Anleiherenditen in den USA. Am heutigen Donnerstag ist das aber schon wieder Schnee von gestern.Die Papiere der Chip-Spezialisten AMD und Nvidia können nach dem Pullback am Vortag wieder spürbar zulegen. Mit Kursgewinne von 3,7 beziehungsweise 2,7 Prozent gehören sie am Donnerstag zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt und nehmen bereits wieder ihre kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...