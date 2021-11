BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Klimapakt/USA/China

Wenn man nun also vereinbart, langfristige Strategien zusammen zu entwickeln, dann ist das einerseits richtig und wichtig, entspricht aber andererseits nicht der Dringlichkeit des Problems. Der wahre Wert der Vereinbarung liegt daher auch etwas versteckt. Zehn Monate und 30 Online-Treffen lang haben chinesische und amerikanische Experten an den Formulierungen gefeilt, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit und trotz kräftiger Störfeuer. Man kann nur hoffen, dass auch Arbeitsgruppen in anderen Themengebieten diesen Stil pflegen./yyzz/DP/zb