In der Kaschmir-Region verursachte früher Schneefall kräftige Schäden an den Apfelplantagen, die noch mit Früchten beladen waren. Den Erzeugern zufolge waren noch 40 bis 50% der Apfelernte an den Bäumen. Der frühe Schneefall, der Ende Oktober auftrat, betraf Tausende von Erzeugern in der Region, berichtete fructidor.com. Bildquelle: Shutterstock.com In einigen...

