Die Deutsche Telekom hebt vor den Quartalszahlen die Dividende an. Die Aktionäre können sich auf ein Plus von 7 % freuen. Nach Rivian plant gleich das nächste EV-Startup seinen Börsengang. Hozon New Energy Automobile will in Hongkong an die Börse gehen. Daimler Truck Spin-off noch im Dezember. Neue DAX-Gewichtung für Daimler.Der Handel in Asien verläuft heute früh sehr positiv. Die Börsen in Tokio und Seoul verzeichnen starke Kursgewinne. Einzig und allein die chinesischen Benchmarks stehen unter Abgabedruck und notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...