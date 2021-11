Die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809) konnte seit den Corona-Tiefs eine beinahe atemberaubende Kursperformance hinlegen. Und auch die kräftige Kapitalerhöhung in Form von ADS an der NASDAQ hat die Aktie relativ schnell "weggesteckt". Und so waren die Quartalszahlen die letzte Klippe vor einem möglichen Fortsetzung der "Erfolgsgeschichte". Auch gestern im Fokus der Carve-Out Spezialist aus München - die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) - hier war die frage kann die schöne Kurserholung seit letztem Herbst durch operative Fortschritte und ein entsprrechendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...