Hilton gab kürzlich die Eröffnung des neuen All Inclusive Resorts in Cancun, direkt an der malerischen Küste der Riviera Maya, bekannt. Das Hilton Cancun All-Inclusive Resort befindet sich an einem abgeschiedenen Strandabschnitt hinter einem Naturschutzgebiet für Mangroven und bietet seinen Besuchern eine vielfältige, bunte Auswahl verschiedener Urlaubsaktivitäten inmitten einer beeindruckenden Landschaft. Die Gäste aller 715 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...