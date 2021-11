DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Hapag-Lloyd mit außergewöhnlich starkem Ergebnis in den ersten neun Monaten 2021



12.11.2021 / 07:26

Hapag-Lloyd mit außergewöhnlich starkem Ergebnis in den ersten neun Monaten 2021 - Neunmonatsergebnis gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert - Deutlich höhere Frachtraten durch anhaltenden Nachfrageüberhang - Höhere Transportmenge trotz operativer Herausforderungen Hapag-Lloyd hat die ersten neun Monate 2021 mit einem EBITDA in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar (6,8 Milliarden Euro) abgeschlossen. Das EBIT lag mit 6,9 Milliarden US-Dollar (5,8 Milliarden Euro) ebenfalls sehr deutlich über dem Vorjahresniveau. Zugleich verbesserte sich das Konzernergebnis auf 6,7 Milliarden US-Dollar (5,6 Milliarden Euro). Die Umsätze stiegen im Neunmonatszeitraum 2021 um etwa 70 Prozent auf 17,9 Milliarden

US-Dollar (15 Milliarden Euro) an. Wesentlich dazu beigetragen hat eine höhere durchschnittliche Frachtrate von 1.818 USD/TEU (9M 2020: 1.097 USD/TEU). Diese signifikante Steigerung beruht insbesondere auf einer anhaltend hohen Nachfrage nach Containertransporten bei zugleich knappen Kapazitäten. Zudem wuchs die Transportmenge auf 8.980 TTEU und lag damit um drei Prozent über dem Vorjahreswert. Im Neunmonatszeitraum erhöhten sich die Transportaufwendungen um 16 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar (7,4 Milliarden Euro). Dazu trugen höhere Kosten für Containerhandling und ein gestiegener durchschnittlicher Bunkerverbrauchspreis bei, der in den ersten neun Monaten bei 452 USD/t (9M 2020: 402 USD/t) lag. "Trotz aller operativen Herausforderungen haben wir ein außergewöhnlich starkes Neunmonatsergebnis zu verzeichnen. Allerdings stehen die globalen Lieferketten unter einem enormen Druck, der sich in der Peak Season im dritten Quartal weiter erhöht hat. Für Carrier, Häfen und Terminals, aber vor allem für die weltweiten Kunden, bringt das leider zusätzliche operative Belastungen mit sich. Wir werden nichts unversucht lassen, mit passenden Angeboten zu helfen und unseren Teil zur Lösung der Situation durch gezielte Investitionen und ein flexibles Kapazitätsmanagement beizutragen", sagte Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd. Ausblickend erwartet Hapag-Lloyd, dass die Ertragsdynamik auch für den restlichen Jahresverlauf auf einem weiterhin hohen Niveau verbleibt. Entsprechend wurde am 29. Oktober der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr angehoben: Für 2021 wird nun ein EBITDA in der Bandbreite von 10,1 bis 10,9 Milliarden Euro (bisher: 7,6 bis 9,3 Milliarden Euro) und ein EBIT in der Bandbreite von 8,7 bis 9,5 Milliarden Euro (bisher: 6,2 bis 7,9 Milliarden Euro) erwartet. Der Finanzbericht für den Neunmonatszeitraum 2021 ist abrufbar unter

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html KENNZAHLEN (USD)* 9M 2021 9M 2020 9M 2021 versus

9M 2020 Transportmenge (TTEU) 8.980 8.696 283 Frachtrate (USD/TEU) 1.818 1.097 721 Umsatz (Mio. USD) 17.945 10.525 7.421 EBITDA (Mio. USD) 8.163 2.044 6.119 EBIT (Mio. USD) 6.938 965 5.973 EBITDA-Marge 45,5% 19,4% 26,1 Ppt EBIT-Marge 38,7% 9,2% 29,5 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) 6.655 605 6.050

KENNZAHLEN (EUR)* 9M 2021 9M 2020 9M 2021 versus

9M 2020 Umsatz (Mio. EUR) 14.998 9.362 5.636 EBITDA (Mio. EUR) 6.822 1.818 5.004 EBIT (Mio. EUR) 5.799 858 4.940 Konzernergebnis (Mio. EUR) 5.562 538 5.024 Durchschnittskurs USD/EUR 1,20 1,12 0,07 Stichtagskurs zum Periodenende USD/EUR 1,16 1,17 -0,01

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 257 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.900 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.





Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126

