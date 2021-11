Ein neuer DAX-Rekord am Donnerstag spricht für eine weitere Etablierung der 16.000-Punkte-Marke zum Wochenausklang. So starten wir heute: Leicht aufwärts im DAX Nach dem erneuten Start in der Nähe der 16.000er-Region zum Donnerstagmorgen konnte der Index direkt zum Start erneut Stärke zeigen und das Level abermals verteidigen. Die täglich skizzierte "Entscheidungszone" kann somit auch für den Donnerstag wieder als "Intraday-Enscheidungszone" interpretiert ...

