Im Gleichklang mit dem Gold-Future kann auch Silber von der Gunst der Anleger profitieren und Ende Oktober seinen kurzfristigen, seit Mai bestehenden Abwärtstrend dynamisch überwinden. Kurzfristig hing das Edelmetall am noch am EMA 50 fest, auch diese Hürde konnte zusammen mit dem Horizontalwiderstand bei 24,10 US-Dollar dynamisch in dieser Woche durchbrochen werden. Damit wurde nun weiteres Kurspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...