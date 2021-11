HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 17,70 auf 16,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe im dritten Quartal stark abgeschnitten und ein überraschend hohes Umsatzwachstum für das Werbegeschäft berichtet, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber ebenso wie der angehobene Ausblick von Sorgen über das fehlende Wachstum des Dating-Geschäfts überschattet worden. Der Bereich, der kommendes Jahr separat an die Börse gebracht werden solle, sei das "Kronjuwel" des Unternehmens./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

