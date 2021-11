DJ MARKT/Bund-Future mit leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr um 8 Ticks auf 170,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,63 Prozent und das Tagestief bei 170,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.217 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 14 Ticks auf 212,88 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 134,79 Prozent. Größere Impulsgeber sind am Freitag nicht in Sicht. Technisch notiert der Bund-Future praktisch in der Mitte der Spanne zwischen 170,00 und 171,00.

November 12, 2021 02:19 ET (07:19 GMT)

