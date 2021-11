Die Aktie von BioNTech hat sich nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche in den vergangenen Tagen stabilisieren können. Am Donnerstag notierte das Papier lange im Minus, konnte am Ende aber ins Plus drehen und mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent auf 235,89 Dollar aus dem US-Handel gehen.Derzeit keinen weiteren Kurszuwachs traut der Aktie die US-Bank JPMorgan zu. Sie hat das Kursziel für BioNTech zwar von 153 auf 180 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Covid-Impfstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...