FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter sind am Freitag nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen vorbörslich unter Druck geraten. Sie fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,5 Prozent auf 31,78 Euro. Auf Xetra waren sie am Vortag nach einer optimistischen Studie der Schweizer Großbank UBS noch um mehr als 4 Prozent gestiegen. Analyst Andrew Jones hatte eine Erhöhung der Prognosen im Zuge der Zahlenvorlage für möglich gehalten. Dies blieb am Freitag nun aber aus.

Salzgitter bestätigte den Jahresausblick, obwohl "Lieferkettenstörungen und deren Auswirkungen (...) seit Ende des Sommerquartals auch einige unserer Konzerngesellschaften" treffen./mis/jha/