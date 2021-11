Ich investiere in einen ETF. Genauer gesagt sogar in mehr als einen. Aber das ist ein anderes Thema. Im Endeffekt wäre es vollkommen ausreichend, wenn ich in einen kostengünstigen Indexfonds auf den S&P 500 investieren würde. Zumindest hätte ich damit einen marktbreiten Ansatz erfüllt. Trotzdem darfst du eines nicht vergessen: Eigentlich bin ich ein Stock-Picker. Das heißt, meine Erwartungshaltung hinsichtlich meiner kostengünstigen Indexfonds ist nicht ein maximales Vermögen. Nein, dafür ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...