KRONBERG IM TAUNUS (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat seine am Mittwoch erhöhte Umsatzprognose mit deutlichen Wachstumsraten im dritten Quartal untermauert. Dank einer starken Nachfrage sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel auf 141 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Kronberg im Taunus mit. In Summe betragen die Umsätze nach neun Monaten nun 384 Millionen Euro. Sofern das vierte Quartal so stark wird wie das dritte, dürfte Nagarro das erst zur Wochenmitte angehobene Jahresziel von 525 Millionen Euro erreichen.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) blieben im dritten Quartal 21,7 Millionen Euro hängen und damit gut 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Gesamtjahr sollen 14 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben und damit prozentual weniger als vergangenes Jahr. Der Grund sind steigende Kosten und Löhne./lew/mis