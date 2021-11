Hamburg (ots) -Endlich wieder! Nach einem Jahr Corona-Pause funkeln in Hamburg wieder die Lichter, glühen die Weine, knuspern die Nüsse und duften die Tannenzweige. Ab 15. November starten in der Stadt die ersten Weihnachtsmärkte und läuten die Adventszeit ein. Die Märkte haben natürlich der jeweiligen Situation angepasste Sicherheits-und Hygienekonzepte, behalten aber nach wie vor ihren ganz eigenen Charme: historisch vor dem Rathaus, cool und weiß an der Alster, sexy auf St. Pauli und vor allem maritim in der HafenCity sowie neuerdings auch mit Hafenblick direkt an den Landungsbrücken. Perfekte Gegebenheiten, um Spaziergänge von Markt zu Markt zu planen und zwischendurch Weihnachtsgeschenke zu shoppen. Unter www.hamburg-tourismus.de/weihnachten gibt es einen Überblick über die Hamburger Märkte und andere Sternstunden 2021.Besucher von nah und fern tauchen jedes Jahr in das verzaubernde Lichtermeer der Hamburger Weihnachtsmärkte ein. Allen voran auf dem romantischen Historischen Weihnachtsmarkt zu Füßen des imposanten Hamburger Rathauses (freier Zugang, 2G-Regel für den Gastronomie-Bereich). Weihnachts-Fans wärmen vom 22. November bis zum 23. Dezember die Winter-Hände an frischem Bio-Glühwein und schlendern entlang der, vom Zirkus Roncalli liebevoll gestalteten, Hütten rund um Kunsthandwerk und Leckereien. Ganz neu dabei ist ein altes Pferdekarussell aus dem Jahre 1927 für große und kleine Leute.Innenstadt Bummel von Markt zu MarktNeben dem Rathausmarkt treffen Hamburger und Besucher auch an vielen anderen Orten in der Stadt auf ein feierliches Lichtermeer. Zum Beispiel beim "Weißerzauber" rund um die Hamburger Flaniermeile am Jungfernstieg (freier Zugang, 2G-Regel für den Glühwein-Bereich). Er ist vom 18. November bis 29. Dezember der perfekte Ort für stimmungsvolle Stunden. Mit einer märchenhaften Lichtinszenierung, die in ihren Motiven, ihrer Farbe und Leuchtkraft der umliegenden Architektur widerspiegelt, verzaubert der Markt seine Besucher. Der süße Duft in der Luft trägt weiter zum benachbarten Gänsemarkt, wo im Lebkuchendorf (2G-Regel) vom 22. November bis 24. Dezember nach Saus und Braus geschlemmt und genascht werden darf. Nur einen Walnuss-Wurf weit entfernt liegt der Winterwald am Gerhart-Hauptmann-Platz (2G-Regel, geöffnet vom 18. November bis 30. Dezember). Er ist der perfekte Selfie-Ort zu Weihnachten: hier steht mit über 100.000 Lichtern Hamburgs größter Tannenbaum. Weiter geht es zum Weihnachtsmarkt an die Fleetinsel (freier Zugang, 2G-Regel für den Glühwein-Bereich). Abseits vom bunten Jubel und Trubel der Innenstadt findet hier in direkter Wassernähe vom 18. November bis 23. Dezember jede entspannte After-Work-Verabredung ihren Platz. Wer es etwas sportlicher mag, spaziert rüber zum Weihnachtsmarkt in der Hafencity (freier Zugang, 2G-Regel für die Weihnachtslounge). Kleine und große Winterfreunde dürfen hier vom 22. November bis 31. Dezember kostenfrei und mit Elbblick über die Eisbahn flitzen sowie weiter nach Santa Claus Ausschau halten. Anschließend geht es in die gemütliche Weihnachtslounge zum Glühwein trinken.Coole Kontraste - die Weihnachtsmärkte für den AbendDie Hansestadt zelebriert die Vorweihnachtszeit nicht nur in ihrer klassischen Schönheit. Hamburg polarisiert auch mit einmaligen Weihnachtsmärkten, die die Adventstage ganz besonders feiern. Rund um die Reeperbahn auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli geht es etwas frivoler und fröhlich her: strippende Engel, Live-Musik und Schoko-Stangen der ganz besonderen Art warten bei Santa Pauli (2G-Regel) bereits ab dem 15. November auf neugierige Besucher. In St. Georg feiert die queere Community beim Winter Pride vom 22. November bis 23. Dezember die Tage bis zur Heiligen Nacht in allen Farben des Regenbogens (2G-Regel). Hamburgs Studentenviertel ruft am 18. November mit dem Christgrindel (2G-Regel) den chilligsten Markt der Stadt aus.2021 gibt es in Hamburg auch eine Weihnachtsmarkt-Premiere: Am 18. November öffnet Hamburgs maritimer Weihnachtsmarkt Hafenzauber (2G-Regel) auf dem Gelände des Beachclubs "Hamburg Del Mar" direkt an den Landungsbrücken seine Tore. Neben den klassischen weihnachtlichen Speisen und Getränken wird es hier ganz maritim auch Seemannsgrog und Fischbrötchen geben.Einen Überblick über die Hamburger Weihnachtsmärkte rund um die Innenstadt und weitere winterliche Tipps gibt es unter www.hamburg-tourismus.de/weihnachten. Dort finden sich auch allerhand Inspirationen zum kulturellen und kulinarischen Hamburg.Weihnachtsreise: ab 178 Euro für vier Tage inklusive Bahnticket und StornogarantieFür einen Besuch in der Vorweihnachtszeit gibt es bei Hamburg Tourismus attraktive Angebote und Übernachtungspakete. Ab 178 Euro pro Person sind zum Beispiel drei Hotelnächte inklusive Frühstück, die bequeme Bahnanreise ab allen deutschen Bahnhöfen und eine Hamburg CARD, dem Entdeckerticket mit Ermäßigungen und der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs, enthalten. Genug Zeit also, das weihnachtliche Hamburg zu entdecken und für ausgiebige Weihnachtseinkäufe. Buchbar mit Stornogarantie unter www.hamburg-tourismus.de/bahnhit oder telefonisch unter +49 (0) 40 - 300 51 701.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHJulia BankusProjekt Managerin Media RelationsTel.: +49 40 30051 495bankus@hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/5071073