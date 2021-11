Ein neuer DAX-Rekord am Donnerstag spricht für eine weitere Etablierung der 16.000-Punkte-Marke zum Wochenausklang. Immerhin werden Freitag häufig die Wochentendenzen noch einmal fortgesetzt. Technisch dient die 16.000 weiter als Unterstützungszone, auch wenn wir am Mittwoch kurz darunter notierten. Wir starten heute etwas stärker in den Handelstag und haben in ...

