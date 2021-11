München (ots) -Das Top-Spiel in der Frauenfußball-Bundesliga heißt seit gut 10 Jahren: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Am Samstag treffen die beiden Anwärter aufs Titel-Abo (Wolfsburg 6mal Meister, FCB 3mal) zum Gipfel wieder aufeinander: München nach 7 Spieltagen als Spitzenreiter, Wolfsburg als Zweiter - MagentaSport überträgt ab 13.45 Uhr live. Anders als in den Spielzeiten zuvor haben beide Klubs aber schon vor dem ersten Duell Punkte liegen lassen. Denn: Die Konkurrenz in der Flyeralarm Frauenfußball-Bundesliga (FFBL) ist größer geworden - Platz 1 bis 6 trennen gerade mal 3 Punkte. "In dieser Saison hat sich viel getan. An der Spitze sind mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt 2 Klubs dazugekommen, die mit den Dauer-Titelanwärtern München und Wolfsburg konkurrieren können", sagt Martin Piller, Frauenfußball-Experte und Reporter für MagentaSport."Leicht favorisiert" sieht Piller den FC Bayern für den Samstag. Sehen auch die Wolfsburger so: Der Ausfall von Wolfsburgs Stammkräften Alexandra Popp, Pia-Sophie Wolter und vor allem Torjägerin Ewa Pajor wiege schwer. Der FCB hat als amtierender Meister sein Team zusammenhalten können, in der Japanerin Saki Kumagai eine überragende Spielerin. Beim 1:2 gegen die international vermutlich stärkste Frauen-Mannschaft Lyon verloren die Münchnerinnen in der Champions League unglücklich. Aber auch in der FFBL gelten Bayerns Meister-Frauen nach dem 2:3 in Frankfurt nicht mehr als unschlagbar. Dazu Wolfsburgs 1:2 in Hoffenheim. Die Erkenntnis beider Ergebnisse: mit der Eintracht und der TSG 1899 drängen zwei weitere Bundesliga-Klubs an die Spitze, findet Martin Piller. "Beide Teams haben mehr Möglichkeiten und sei es nur, ihre wichtigen Spielerinnen zu halten. Das schafft zusätzliche Konkurrenz in der Meisterschaft."Auch Bayer Leverkusen (4.) und Turbine Potsdam (5.) haben sich stark weiterentwickelt, verdichten das aktuelle, obere Tabellenbild. Dass die Deutsche Meisterschaft sich nur in den Duellen der beiden Top-Klubs FC Bayern und Wolfsburg entscheidet, scheint der Vergangenheit anzugehören. Und Martin Piller wird sich das Gipfeltreffen als Kommentator für MagentaSport genau anschauen.Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga(MagentaSport zeigt alle Spiele live)Freitag, 12.11.2021Ab 19.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Carl Zeiss JenaSamstag, 13.11.2021Ab 13.45 Uhr: FC Bayern München - VfL WolfsburgSonntag, 14.11.2021Ab 12.45 Uhr: TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen, SC Freiburg - SV Werder BremenAb 15.45 Uhr: SGS Essen - SC Sand, 1. FC Köln - 1. FFC Turbine PotsdamNachholspiel 3. Liga:Samstag, 13.11.2021Ab 13.45 Uhr: FSV Zwickau - TSV HavelsePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5071111