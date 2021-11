Der Halbleitermangel beeinträchtigt weiterhin die Automobilindustrie. Während bei Tesla, Toyota und Hyundai die Auslieferungszahlen in den ersten drei Quartalen auf oder über das Vor-Pandemieniveau von 2019 stiegen, haben andere zu kämpfen. In der aktuellen Automotive-Performance-Studie präsentiert das Center of Automotive Management (CAM) die Absatzzahlen der globalen Automobilkonzerne. Die haben sich demnach innerhalb der ersten drei Kalenderquartale 2021 im Vergleich zu den beiden Vorjahren ...

