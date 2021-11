Weihnachten naht. Doch nicht jeder, der eine neue PlayStation 5 verschenken will, dürfte in den Regalen der Einzelhändler oder in den Online-Shops fündig werden. Denn angespannte Lieferketten sorgen noch immer für einen Nachfrageüberhang - und jetzt folgen auch noch Berichte, dass Sony noch weniger PS5 produzieren kann, als ursprünglich geplant.Eigentlich wollte Sony bis Ende März mehr als 16 Millionen Einheiten der neuen PlayStation 5 zu produzieren. Laut einem Bericht von Bloomberg wurde dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...