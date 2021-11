Hamburg (ots) -Mehr als 1.500 Gäste feierten letzte Nacht mit GALA das exklusive vorweihnachtliche Shopping-Event im Alsterhaus. Darunter waren wieder zahlreiche Prominente wie Jasmin Wagner, Lilli Hollunder, Nina Bott, Nova Meierhenrich, Stephan Luca und Marion Fedder.Donnerstagabend fand endlich wieder die beliebte GALA Christmas Shopping Night statt. Unter dem traditionellen Motto "Weihnachten beginnt mit GALA im Alsterhaus" läuteten das Premium People- und Lifestyle-Magazin GALA und das Alsterhaus die Weihnachtssaison 2021 ein und empfingen rund 1.500 Gäste.Teilnehmer:innen des Events erhielten mit dem Ticketkauf 20 Prozent Rabatt auf viele Marken des Alsterhauses. Nach offiziellem Ladenschluss und bis Mitternacht konnten ganz in Ruhe Weihnachtsgeschenke ausgesucht und neue Lieblingsstücke geshoppt werden. Pünktlich zur GALA Christmas Shopping Night verwandelte sich das Alsterhaus mit seinen Weihnachtsschaufenstern und der Weihnachtsdekoration in eine zauberhafte winterliche Kulisse. Durch den Abend mit seinem abwechslungsreichen Programm führten Fashion Director GALA Marcus Luft, GALA Digital-Chefredakteurin Doris Brückner und Alsterhaus General Managerin Alexandra Bagehorn. Neben einer Nailbar und zahlreichen Beautyangeboten, wurden auch kulinarische Highlights geboten und das GALA-Cover-Shooting lud ein, die schönsten Erinnerungsfotos mitzunehmen. Zum krönenden Abschluss des Abends gab es für jeden Gast eine mit vielen Überraschungen gefüllte Goodie Bag.Alexandra Bagehorn, General Managerin Alsterhaus: "Es erfüllt mich und alle Mitarbeiter:innen im Alsterhaus mit so großer Freude, dass wir mit GALA unser exklusives Event endlich wieder ausrichten konnten, um zusammen mit unseren Gästen die vorweihnachtliche Zeit einzuläuten. Im festlich geschmückten Alsterhaus, Seite an Seite mit Prominenten besondere Geschenke für seine Lieben auszusuchen und dabei bestens kulinarisch verwöhnt zu werden, das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis und wir freuen uns, dass das Event in diesem Jahr wieder so tollen Zuspruch gefunden hat."Marcus Luft, Fashion Director GALA: "Wie in den vergangenen Jahren fand auch letzte Nacht wieder die große Verlosung als Highlight kurz vor Mitternacht statt. In diesem Jahr konnte das Alsterhaus als exklusiven Tombolapartner Bucherer gewinnen und unsere Gäste hatten die Chance einen echten Diamanten zu ergattern. Ein funkelnder, hochkarätiger Gewinn, eine glitzernde DIOR-Winterlandschaft und ein eleganter Weihnachtsbaum - mehr Christmas-Glamour geht nicht!"Zahlreiche prominente Gäste waren bei dem exklusiven Shopping-Event dabei, darunter Jasmin Wagner, Lilli Hollunder, Nina Bott, Nova Meierhenrich, Stephan Luca, Susann Atwell mit Tochter Ava, Boris Entrup und Laura Noltemeyer. Als Premium-Partner unterstützten WallDecaux und Bucherer die Veranstaltung. Honorarfreies Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/ElR3Nq313EtHqGaDmRAbvAIBi3HbYd4JMqlnYzhzCsBQ1Q?e=IMTctO) zur Verfügung.Über GALAGALA, das Premium People-und Lifestyle-Magazin, berichtet jeden Donnerstag aktuell über Stars aus aller Welt. GALA präsentiert mit gut recherchierten Hintergrundinformationen die Geschichten hinter der Meldung. Mit exklusiven Bildern, einfühlsamen Storys, ehrlichen Interviews und brillanten Fotostrecken schafft GALA eine intime, aber immer respektvolle Nähe zu den Stars und setzt Woche für Woche Standards für stilbildenden, glamourösen Journalismus. Die verkaufte Auflage von GALA liegt bei 163.697 Exemplaren (IVW III/2021). Der Titel ist zum Copypreis von 3,70 Euro erhältlich.Über das ALSTERHAUSDas Alsterhaus ist seit dem Jahr 1912 ein wichtiger Teil der Hamburger Innenstadt und hat sich nach und nach zu einem Wahrzeichen am Jungfernstieg entwickelt, welches nicht mehr wegzudenken ist. Der Department Store begeistert auf über 22.000 Quadratmeter Gesamtfläche lokale, nationale und internationale Kund:innen mit einer exklusiven Vielfalt an verschiedensten Produkten sowie ausgewählten Services und Treatments. Auf sechs Etagen werden viele Shopping-Highlights von internationalen Luxusmarken aus den Bereichen Fashion, Accessoires und Beauty bis hin zu Wohnen und Genuss präsentiert.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5071141