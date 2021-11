Thessaloniki, Greece (ots/PRNewswire) -interworks.cloud bietet am 16. November um 10:00 Uhr ein kostenloses Webinar an, um gemeinsam mit COSMO CONSULT (https://www.cosmoconsult.com/) Trends und Erkenntnisse über die Entwicklung und Zukunft von Cloud-Diensten auszutauschen.Mit der Weiterentwicklung von Cloud-Services, Cloud-Vertriebskanälen und Cloud-Nachfrage entwickeln sich auch die Herausforderungen für IT-Verkäufer. Auch sie müssen sich an ein sich ständig veränderndes Umfeld anpassen, um sich auf die richtigen Kompetenzen und Technologien zu konzentrieren, die dem Lebenszyklus ihres Geschäfts und ihrer Märkte entsprechen. Aus diesem Grund liegt der wahre Wert der Cloud-Transformation in der Fähigkeit, die neueste Technologie schnell zu nutzen und schnell auf Marktanforderungen zu reagieren.Nehmen Sie an unserem Webinar teil, bei dem sich Martin Thormeyer von COSMO CONSULT und Matthias Neumann von interworks.cloud darüber unterhalten wie Sie diese Herausforderung angehen. Erfahren Sie auch, welche Vorteile die Kunden der COMSO CONSULT durch die Zusammenarbeit erfahren und wie andere interworks.cloud Plattformnutzer davon profitieren.Über Martin Thormeyer und Matthias Neumann:- Martin Thormeyer ist Produktmanager bei COSMO CONSULT und leitet dort das Projekt "Automatisierungs- und Abrechnungsplattform für Cloud-Lösungen", inklusive Lizenzberatung und Cloud-bezogene Schulungen für Mitarbeiter und Kunden. Martin Thormeyer hat für namhafte B2B- und B2C-IT-Anbieter und Systemintegratoren gearbeitet, darunter Cyberport und CANCOM. In verschiedenen Positionen hat Martin den Partner Microsoft fokussiert und dessen Strategie in den verschiedenen Unternehmen umgesetzt, nicht zuletzt ausgezeichnet mit dem Microsoft Award - Expertenkreis Mittelstand - Beste Marketingkampagne 2015. Sie können von ihm 100%igen Einsatz und stets einen konstruktiven Austausch für Ihre Geschäftsideen oder Produktfeatures erwarten.- Matthias Neumann ist Sales Engineer & Customer Success Consultant bei interworks.cloud und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Beratungsgeschäft für Lösungen, die Arbeitsabläufe effizient automatisieren. Mit seinen technischen und vertrieblichen Fähigkeiten ist er auf den Geschäftsprozess und die technischen Möglichkeiten konzentriert, um den idealen Mehrwert für den Kunden zu finden.Über interworks.cloud: Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung hat interworks.cloud eine hochmoderne Cloud-Plattform entwickelt, die traditionelle IT-Service-Unternehmen in leistungsstarke Cloud-Lösungsanbieter verwandelt. Die interworks.cloud Plattform erfüllt die Anforderungen von IT-Verkäufern auf der ganzen Welt und automatisiert wichtige Cloud-Service-Prozesse wie Abrechnung, Bestellung, Reporting und wiederkehrende Zahlungen für Office 365, Microsoft Azure, Microsoft ESD, Acronis, Google Workspace und andere IaaS- und SaaS-Lösungen.Über COSMO CONSULT: Die 1996 gegründete COSMO CONSULT-Gruppe ist mit mehr als 1.300 Mitarbeitern an weltweit 46 Standorten vertreten, davon allein 16-mal in Deutschland. Damit gehört das Software- und Beratungsunternehmen zu den weltweit führenden Anbietern Microsoft-basierter Industrie- und End-to-End-Geschäftslösungen. Hauptzielgruppe sind Unternehmen aus Branchen wie diskrete Fertigung, Prozessfertigung, Handel, Planung, Bau und Dienstleistungen. Das Produktportfolio wird von einem breiten Spektrum an Beratungsleistungen ergänzt. Damit ist sichergestellt, dass Software und digitale Transformation tatsächlich in die Prozesse integriert werden und Kunden be i der Weiterentwicklung unterstützen."Wir erhalten jede Woche Fragen von unseren Kunden, wie sie ihr Geschäftswachstum in Zeiten der immer schneller werdenden digitalen Transformation beschleunigen können. Das hat uns dazu inspiriert, dieses Webinar zu organisieren, um Einblicke, Erfahrungen und Wissen zu teilen, die IT-Verkäufer wirklich stärken können," Matthias Neumann.Melden Sie sich hier (https://info.interworks.cloud/acton/media/42701/webinar) zum kostenlosen Webinar an.Pressekontakt:Matthias NeumannSales Engineer bei interworks.cloudm.neumann@interworks.cloud+49 170 907 9077Original-Content von: interworks.cloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159931/5071205