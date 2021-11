Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax zeigt sich robust ++ Deutsche Telekom legt Zahlen vor ++ Procredit: Das macht Spaß!

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen zeigten am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones sank um 0,44 % auf 35.921 Punkte. Der US-Leitindex wurde von den aktuellen Quartalszahlen von Disney belastet. Der Unterhaltungskonzern hatte vor allem im wichtigen Streaming-Geschäft deutlich schlechter abgeschlossen als vom Markt erwartet. Mit einem Minus von 7 % war Disney Schlusslicht im Dow. Der S&P 500 (+ 0,06 % auf 4.649 Punkte) hielt sich dagegen stabil, während der Nasdaq 100 sogar um 0,29 % auf 16.032 Punkte zulegte. Elon Musk ließ unterdessen seinen Worten Taten folgen und verkaufte zwischen Montag und Mittwoch Tesla-Aktien im Volumen von 5 Mrd. $. Der Tesla-Chef hatte dafür zuvor per Twitter die Zustimmung seiner Follower eingeholt. In Deutschland legte heute die Deutsche Telekom ihre Quartalszahlen vor. Außerdem veröffentlicht die EU-Statistikbehörde Eurostat am Vormittag die Daten zur europäischen Industrieproduktion im September. Der Dax eröffnete heute 0,1 % fester bei 16.100 Punkte und zeigte sich im weiteren Handelsverlauf recht stabil.

Gute Nachrichten gab es von der Deutschen Telekom.

