EURUSD wird am Freitagvormittag flach innerhalb einer engen Range zwischen 1,1436 und 1,1452 gehandelt. Der Abwärtstrend bleibt im Stundenchart intakt, doch seit dem Wochenhoch, das am Dienstagnachmittag bei 1,1608 erreicht wurde, ist das Paar um ca. 170 Pips gefallen. Eine Fortsetzung dieses Trends ist das Basisszenario, doch sollte ein Ausbruch über 1,1452 möglich sein, so könnte eine Aufwärtskorrektur gestartet werden. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst bei XTB maximilian.wienke@xtb.de ...

