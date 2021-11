FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2800 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES QUILTER WITH 'HOLD' - TARGET 162 PENCE - CITIGROUP CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 265 (215) PENCE - OUTPERF. - DEUTSCHE BANK CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2900 (3000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5800 (6450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2400 (2445) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 195 PENCE - JEFFERIES CUTS AVEVA GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3700 (4600) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 570 (590) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1980 (1950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 350 (363) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1845 (1800) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'EW' - CITIGROUP RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 730 (665) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 860 (815) PENCE - 'BUY'



