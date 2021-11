Mehr Dividende in der Leitung von der Deutschen Telekom

Werbung



Die Quartalszahlen der Deutschen Telekom wurden heute Morgen veröffentlicht.



Der DAX©- und Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom meldete seine Quartalszahlen und hat sogleich den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Prognose für das operative Ergebnis wurde somit zum dritten Mal im Geschäftsjahr 2021 angehoben - das EBITDA AL (AL bedeutet "after leases" und stellt Leasingkosten dar) liegt nun bei gut 38 Milliarden Euro, während zuvor mindestens 37,2 Milliarden Euro erwartet wurden.

Die Kernzahlen im Kurzüberblick: Der Umsatz in Q3-2021 wuchs um 1,8% auf 26,88 Milliarden Euro, und das EBITDA AL weist ein kleines Wachstum von 0,2% auf 9,7 Milliarden Euro vor. Dass diese Sonderform des EBITDA genutzt wird liegt daran, dass der US-Ableger der Telekom nun mehr auf Ratenzahlungen statt vermieten setzt. Insgesamt stieg der Gewinn in Q3-2021 um 8,8% von 817 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 889 Millionen Euro.



Auch die Dividende wurde angehoben. Statt 0,60€ wie 2020 soll diese nun 0,64€ betragen. Das Ausschüttungsvolumen des DAX©-Konzerns wächst auf gut 3,19 Milliarden Euro im Jahr 2021, verglichen mit 2,85 Milliarden Euro in 2020. Das ist eine Steigerung von knapp 12%.



Was bedeutet eine gestiegene Dividende für Besitzer von Hebelprodukten? Dies haben wir detailliert in einem unserer Akademie-Artikel dargestellt. Den Artikel können Sie Hier nachlesen.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?