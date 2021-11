Ex-Raiffeisen-Rechtschefin Nadja Ceregato hatte geheime Dokumente an ihrem damaligen Ehemann Pierin Vincenz weitergeleitet.Zürich - Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich hat Ex-Raiffeisen-Rechtschefin Nadja Ceregato wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses per Strafbefehl zu 16'200 Franken Geldstrafe und 2700 Franken Busse verurteilt. Sie hatte geheime Dokumente an ihrem damaligen Ehemann Pierin Vincenz weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag einen Bericht von Radio SRF.

