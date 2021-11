Mainz (ots) -In seinem neuesten Fall ermittelt Privatdetektiv Georg Dengler (Ronald Zehrfeld) mit Hacker-Aktivistin Olga Illiescu (Birgit Minichmayr) in der hart umkämpften Berliner Immobilienbranche. Das ZDF zeigt "Dengler - Kreuzberg Blues" am Montag, 22. November 2021, 20.15 Uhr, als Fernsehfilm der Woche. In der ZDFmediathek ist der Thriller nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Schorlau bereits ab Montag, 15. November 2021, 10.00 Uhr verfügbar. Unter der Regie von Daniel Rübesam spielen unter anderen Seyneb Saleh, Peter Trabner, Sabin Tambrea, Winfried Glatzeder, Joshua Seelenbinder und Wanja Götz. Das Drehbuch schrieb Lars Kraume unter Mitarbeit von Wolfgang Schorlau.Als mitten in der Nacht eine Ratte dem Baby von Olgas Freundin Ezra (Seyneb Saleh) in den Finger beißt, ist für Olga die Sache klar. Mit kriminellen Machenschaften, wie dem Aussetzen von Ratten, werden Mieter terrorisiert und vertrieben. Sie ist überzeugt, dass dahinter der Immobilieninvestor Jan Kröger (Peter Trabner) steckt. Auch Olgas Freundin Ezra glaubt, dass so Platz für neue Luxusapartments geschaffen werden soll. Olga bittet den ihr mehr als vertrauten Privatdetektiv Dengler um Hilfe.Doch die Sache ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Kröger weist alle Anschuldigungen von sich und schlägt sogar vor, Dengler für die Aufklärung des Falles zu engagieren. Nur ein geschicktes Manöver, um den Verdacht von sich abzulenken? Dengler und Olga finden heraus, dass Kröger kurz vor einem entscheidenden Deal steht, für den jede negative Publicity das Aus bedeuten könnte. Dengler kommen Zweifel an Krögers Schuld. Bei den Nachforschungen in der umkämpften Berliner Immobilienbranche geraten sie zwischen die Fronten und in Lebensgefahr.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/denglerPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dengler-kreuzberg-blues/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5071355