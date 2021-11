FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Teamviewer nach einem Kapitalmarkttag von 16,5 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sei von dem Strategieupdate nicht zur Gänze überzeugt, schrieb Analyst Gianmarco Conti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe Risiken bei der Umsetzung des Verbesserungsprogramms "Remax", härteren Wettbewerb und möglicherweise auch zu geringe Kostensenkungen, um die Mittelfristziele zu erreichen./men/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

