Der KSV1870 bietet den zahlreich betroffenen (privaten und institutionellen) Anleihegläubigern die Vertretung Ihrer Interessen im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung der Eyemaxx Real Estate AG an. Das Unternehmen wird fortgeführt und es liegt ein Sanierungsplanvorschlag, lautend auf Zahlung einer Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von drei Jahren, vor. Zur Insolvenzverwalterin wurde Ulla Reisch, Rechtsanwältin, 1030 Wien, bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurde für den 15.12.2021 anberaumt. Die Sanierungsplantagsatzung findet am 26.1.2022 statt. Von dieser Insolvenz sind folgende Anleihen betroffen: 1. WKN: A2GSSP - ISIN: DE000A2GSSP32. WKN: A2YPEZ - ISIN: DE000A2YPEZ13. WKN: A289PZ - ISIN: DE000A289PZ44. WKN: A2E5VR - ISIN: DE000A2E5VR6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...