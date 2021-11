Die zur Feddersen-Gruppe gehörenden Unternehmen Akro-Plastic, deren Zweigniederlassungen AF-Color, Bio-Fed sowie Polycomp sind nun nach ISCC Plus und Redcert² zertifiziert. Die Redcert²-Zertifizierung wurd auch auf K.D. Feddersen ausgeweitet. Zertifizierungen für weitere Unternehmen der Firmengruppe sollen folgen. ISCC Plus und Redcert2 sind Nachhaltigkeits-Zertifizierungssysteme für biobasierte und recycelte Materialien in der chemischen Industrie, etwa auf Basis von Zuckerrohr, pflanzlichen Öl- ...

