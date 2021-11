Ursprünglich plante Hersteller Panic seine erste Rutsche Playdates noch im Jahr 2021 auszuliefern, doch aus diesem Vorhaben wird nichts. Ein kürzlich entdecktes Problem lässt den Start ins nächste Jahr fallen. Was aussieht wie ein Gameboy in Checkkarten-Form, ist die Handheld-Konsole Playdate von Panic. Das US-Unternehmen entwickelte das Handheld-System, um ein Gaming-Erlebnis für unterwegs zu schaffen, da die gelbe Minikonsole in jede Hosentasche passt. Neben brandneuen Games will Playdate die Leute auch dazu ermutigen, eigene fantasievolle Spiele und interaktive Software mit einer Reihe einfacher ...

