Der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power Systems übernimmt Arcola Energy, einen britischen Spezialisten für die Integration von Brennstoffzellen-Systemen in schwere Nutzfahrzeuge wie Busse, Lkw und Züge. Beide Seiten arbeiteten zuvor bereits jahrelang zusammen. Ballard bezahlt für alle Anteile an Arcola einen Gesamtbetrag von bis zu 40 Millionen Dollar in Form von Barmitteln und Aktien. ...

