Lufthansa Group zahlt Finanzhilfen der Bundesregierung zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG hat die noch verbliebenen Stillen Einlagen der Bundesrepublik Deutschland zurückgeführt beziehungsweise gekündigt. Das Unternehmen hatte vor einem Monat nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Kapitalerhöhung über 2,14 Milliarden Euro angekündigt, dies bis zum Jahresende zu tun.

Am Vormittag wurde die Stille Einlage II des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) in Höhe von 1 Milliarde Euro vollständig abgelöst, wie die Lufthansa mitteilte. Nachdem bereits im Oktober die Stille Einlage I, von der nur 1,5 Milliarden Euro abgerufen worden waren, zurückgeführt wurde, sei nun auch der nicht in Anspruch genommene und verbleibende Teil gekündigt worden. Bereits im Februar hatte das Unternehmen einen KfW-Kredit in Höhe von 1 Milliarde Euro frühzeitig getilgt.

Damit sind nunmehr alle deutschen staatlichen Kredite und Stillen Einlagen inkl. Zinsen zurückgezahlt bzw. gekündigt. Unter dieser Voraussetzung hat sich der WSF verpflichtet, seine Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG in Höhe von rund 14 Prozent des Grundkapitals bis spätestens Oktober 2023 zu veräußern.

Die Bundesregierung hatte dem durch die Corona-Pandemie in Schieflage geratenen Unternehmen im vergangenen Jahr finanziell unter die Arme gegriffen. Das Paket sah ursprünglich Maßnahmen und Kredite im Rahmen von bis zu 9 Milliarden Euro vor, von denen das Unternehmen insgesamt rund 3,8 Milliarden Euro in Anspruch genommen hat. Darin enthalten sind rund 306 Millionen Euro, mit denen der WSF seine Aktienbeteiligung an der Lufthansa aufbaute.

November 12, 2021

