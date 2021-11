Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 12.11.2021

Kursziel: EUR23,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 23,80 auf EUR 23,40.

Zusammenfassung:

Valneva hat den Abschluss einer Vereinbarung bekanntgegeben, wonach das Unternehmen in den Jahren 2022 und 2023 bis zu 60 Millionen Dosen seines COVID-19-Impfstoffs VLA2001 an die Europäische Kommission liefern wird. Die erste Lieferung wird fast 27 Millionen Dosen betragen. Die Europäische Kommission hat die Option, bis Ende 2023 weitere 33 Mio. Dosen zu bestellen. Die Auslieferung wird voraussichtlich im April 2022 beginnen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die in Kürze mit einem Rolling-Review-Verfahren des VLA2001s beginnen dürfte. 60 Mio. Dosen liegen unter unserer Gesamtschätzung für die Jahre 2022 und 2023 von 200 Mio. von der Europäischen Kommission bestellten Dosen (siehe unsere Mitteilung vom 22. Oktober). Es ist jedoch möglich, dass die Europäische Kommission nach der EMA-Zulassung des Impfstoffs und nach Vorliegen der im ersten Quartal erwarteten zusätzlichen Daten aus Studien zu VLA2001 mit älteren Menschen, mit Jugendlichen und als Auffrischungsimpfung weitere Dosen bestellen wird. Die Ankündigung der französischen Gesundheitsbehörden von dieser Woche, dass der COVID-19-Impfstoff von Moderna wegen des Myokarditis-Risikos nicht an Personen unter 30 Jahren verabreicht werden sollte, könnte ebenfalls für zusätzliche Nachfrage sorgen. Auf dieser Grundlage sind unsere Prognosen gegenüber unserer Studie vom Oktober weitgehend unverändert. Valneva hat Ende August mit der schrittweisen Einreichung der VLA2001-Daten bei der britischen Arzneimittelbehörde begonnen und geht davon aus, dass die Zulassung des Impfstoffs bis Ende dieses Jahres erteilt werden könnte. Die Erteilung der Marktzulassung im Vereinigten Königreich dürfte sich positiv auf die Bestelltätigkeit aus Gebieten außerhalb des Vereinigten Königreichs und der EU auswirken. Obwohl sich unsere Prognosen kaum verändert haben, haben wir das Kursziel aufgrund der Verwässerung durch die kürzlich durchgeführte globale Kapitalerhöhung (Bruttoerlös: EUR88 Mio.) von EUR23,80 auf EUR23,40 gesenkt. Die Empfehlung wird von 'Kaufen' auf 'Hinzufügen' herabgestuft, um den jüngsten Kursanstieg zu widerspiegeln, der das Aufwärtspotenzial bis zu unserem Kursziel auf unter 25% reduziert hat.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 23.80 to EUR 23.40.

Abstract:

Valneva has announced that it has concluded an agreement under which it will deliver up to 60 million doses of its COVID-19 vaccine VLA2001 to the European Commission (EC) in 2022 and 2023. The initial delivery will be almost 27m doses. The EC has the option to order a further 33m doses by the end of 2023. Delivery is expected to begin in April 2022, subject to approval by the European Medicines Agency (EMA), which is anticipated to begin a rolling review of VLA2001 shortly. 60m doses is below the aggregate estimate for 2022 and 2023 of 200m doses ordered by the EC featured in our note of 22 October. But it is possible that the EC will order further doses following EMA approval of the vaccine and once additional data on VLA2001 become available in Q1/22 from trials with the elderly, with adolescents and as a booster. This week's announcement from the French health authorities recommending that the Moderna COVID-19 vaccine not be administered to persons under 30 because of myocarditis risk may also create additional demand. On this basis, our forecasts are largely unchanged from our October study. Valneva commenced rolling submission of VLA2001 data to the UK's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) in late August and believes that approval for the vaccine could be granted by the end of this year. Securing market authorisation in the UK is likely to have a positive impact on ordering activity from territories outside the UK and EU. Although our forecasts are little changed, we have lowered the price target from EUR23.80 to EUR23.40 because of the dilution from the recent global share offering (gross proceeds: EUR88m). The recommendation moves from Buy to Add to reflect recent share price appreciation which has reduced the upside to our price target to less than 25%.



