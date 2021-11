DJ MARKT-AUSBLICK/Mehr als eine kleinere Konsolidierung unwahrscheinlich

Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngste Aufwärtsbewegung an den Börsen ist erst einmal ins Stocken geraten. Ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 16.000 Punkten ist dem DAX bislang nicht gelungen. Mit der zu Ende gehenden Berichtssaison läuft ein wichtiger Kurstreiber der vergangenen Wochen aus. Angesichts der hohen Bewertungen würde ein kleiner Rücksetzer an den Börsen nicht überraschen. Die Aussichten bleiben indes gut, nicht nur aus saisonalen Gründen, sondern auch wegen des Mangel an Anlagealternativen.

Die massiven Inflationsprobleme werden an der Börse weiterhin schlicht ignoriert. Das ist erstaunlich angesichts von Preissteigerungen, die die höchsten seit mehreren Jahrzehnten sind. Zum einen ziehen es die Finanzmärkte vor, der Narrative der Zentralbanken zu glauben, die weiter auf ihrem Mantra beharren, dass der Inflationsdruck temporärer Natur ist und sich unter anderem mit einer erwarteten Entspannung der Lieferkettenprobleme auflösen wird. Diese Argumentation erlaubt es den Zentralbanken, ihre Geldpolitik nur kosmetisch zu verschärfen.

Unternehmen können Preisdruck weitergeben

Zum anderen hat die sich dem Ende zuneigende Berichtssaison gezeigt, dass die Unternehmen den Inflationsdruck bislang über Preissteigerungen recht gut weiterreichen können. In den vergangenen drei Monaten sind laut der Commerzbank die 2021er-Gewinnerwartungen für 25 der 40 DAX-Unternehmen gestiegen. Daher bewege sich der für das Geschäftsjahr 2021 erwartete aggregierte DAX-Indexgewinn (I/B/E/S) weiter robust bei aktuell 1.027 Indexpunkten, was fast 3 Prozent über der Commerzbank-Gewinnprognose von 1.000 Indexpunkten liegt.

Hinzu kommt, dass sich die globale Wirtschaft zwar abgeschwächt hat, Stagflation bislang aber nur ein Schreckgespenst bleibt. Das sollten auch die Wirtschaftsdaten in der kommenden Woche zeigen. So geht die Commerzbank davon aus, dass die chinesische Industrieproduktion im Oktober um 3,3 Prozent gewachsen ist - für chinesische Verhältnisse wenig, aber eben doch ein Wachstum. Bei den US-Einzelhandelsumsätzen wird derweil ein gesundes Plus von 2 Prozent erwartet. Die US-Konsumenten kaufen also trotz der gestiegenen Preise weiter ein.

Unternehmensgewinne sollten im kommenden Jahr weiter steigen

Die LBBW ist davon überzeugt, dass sich die Lieferkettenprobleme bald auflösen werden, was für eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung im kommenden Jahr mit hoher Dynamik spreche. Für die großen europäischen Länder lägen die erwarteten Wachstumsraten derzeit zwischen vier und sechs Prozent. "Eine wirtschaftliche Stagnation und damit ein immer wieder genanntes Stagflationsszenario zeichnet sich unserer Einschätzung absolut nicht ab", so die LBBW.

Das spricht für weiter steigende Unternehmensgewinne im kommenden Jahr, einer der wichtigsten Kennziffern an den Börsen überhaupt. "Für nächstes Jahr erwarten wir ein Gewinnwachstum der Unternehmen von 11 Prozent diesseits und 7 Prozent jenseits des Atlantiks", so Metzler. Daraus ergibt sich auch für das kommende Jahr Kurspotenzial an den Aktienmärkten, unterstützt auch von einer Zentralbankpolitik, die auch nach einer Reduzierung der Wertpapierkäufe extrem akkommodierend bleiben wird.

Realzinsen werden noch lange negativ bleiben

Kurzfristig spricht allerdings einiges für eine kleine Verschnaufpause an den Börsen. Im DAX macht sich nach der 1.000-Punkte-Rally eine gewisse Müdigkeit bemerkbar. Die sehr niedrigen Volatilitätsindizes sprechen auch dafür, dass die Anleger in der Zwischenzeit zu sorglos in die Zukunft schauen. Dies in Kopplung mit den hohen Bewertungen an den Börsen sowie der charttechnischen Überkauftheit deuten auf einen baldigen Rücksetzer an den Börsen hin.

Die Korrektur dürfte aber, wie bereits in der Vergangenheit, überschaubar ausfallen. Dafür spricht die Saisonalität mit dem nahenden Jahreswechsel und der damit häufig verbundenen Rally. Dafür spricht auch der Mangel an Anlagealternativen, der die Investoren nach einem Kursrutsch schnell wieder zugreifen lässt. Die Realzinsen werden noch viele Jahre negativ bleiben. "Staaten können sich dadurch bequem entschulden, Anleger in Nominalvermögen haben jedoch das Nachsehen", so Metzler. Mit dieser Einschätzung dürfte Metzler richtig liegen.

