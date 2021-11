HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Westwing auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die dritte Quartal des Onlinehändlers sei erwartungsgemäß mau gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der grundlegenden Story ändere sich allerdings nichts./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:42 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2N4H07

