DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. November (46. KW)

=== M O N T A G, 15. November 2021 *** 00:50 JP/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q, Bessenbach *** 08:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen September *** 09:00 DE/Euro Finance Week, Teilnahme u.a. von Finanzstaatssekretär Kukies (09:30), Deutsche-Bank-Chef Sewing (09:45), Bafin-Chef Branson (14:15) und EZB-Vizepräsident De Guindos (16:45), Frankfurt 09:00 EU/Treffen Rat der Außenminister, Brüssel 10:00 DE/SPD, Grüne und FDP, Treffen der Hauptverhandlungsgruppe zu den Koalitionsverhandlungen, Berlin *** 11:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 11:00 EU/Handelsbilanz September 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/RWE AG, Capital Markets Day mit Präsentation zur künftigen Strategie; 15:00 PK, Essen 14:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Impulsvortrag bei virtuellem WHO-Evidenz-Gipfel *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November *** - US/CN/Video-Gipfel von US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping D I E N S T A G, 16. November 2021 *** 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Grünwald 07:30 DE/Pharma SGP Holding SE, Ergebnis 3Q, Gräfelfing 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q, Saint-Quentin 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol *** 10:00 DE/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber- verbände (BDA), Arbeitgebertag, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz, Berlin *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 3Q 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 11:00 DE/GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Tag der Wohnungswirtschaft, Berlin *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 16:00 US/Lagerbestände September *** 17:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview anlässlich des 10. Jubiläums von Financi'Elles 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 17. November 2021 *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Talanx AG, Capital Markets Day (per Audiokonferenz) 08:00 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 9 Monate, Pullach *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, PK zur Veröffentlichung des Finanzstabilitätsberichts *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 11:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede und Podiumsdiskussion (11:35) auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages, Erfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 13:00 DE/FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober *** 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede und virtuelle Q&A bei Konferenz von Goldman Sachs 15:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf dem "Arbeitgebertag Köln" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** 22:15 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara D O N N E R S T A G, 18. November 2021 *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Essen 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Einbeck *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 9 Monate, Essen 07:30 FI/Multitude SE, Ergebnis 9 Monate, Helsinki 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober *** 11:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung zu digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments 12:20 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou *** 13:00 DE/Bundesregierung und Länder-Ministerpräsidenten, Videokonferenz zur Corona-Lage 14:00 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day (virtuell) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:30 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Kamingespräch zu den neuen Strategien von Fed und EZB bei Konferenz von EU-Kommission, New York Fed und CEPR *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober F R E I T A G, 19. November 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:15 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate, Wuppertal *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober *** 09:00 DE/Frankfurt European Banking Congress (EBC), u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (09:30), Deutsche-Bank-Chef Sewing und Bundesbank-Präsident Weidmann (14:00) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zur "Corona-Lage", Berlin 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatement vor Gespräch mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 19:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Hessischem Europaempfang "Die Zukunft Europas", Bad Nauheim - DE/Opel-Chef Hochgeschurtz, Treffen mit den Wirtschaftsministern aus Thüringen, Rheinland-Pfalz und Hessen - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - DE/Sto SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Stühlingen - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (Moody's), Malta (Fitch), Schweiz (Fitch), Slowakei (S&P) ===

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.