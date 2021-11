Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die großen US-Indizes präsentierten sich gestern uneinheitlich. Der Nasdaq Composite und der Nasdaq 100 gingen mit Zugewinnen aus dem Handel. Der Dow Jones mit Verlusten. Und der S&P 500 schloss praktisch unverändert. Bei den Einzelthemen geht es heute um Rivian, Tesla, Nvidia, Pfizer, Pinduoduo, Best Buy, Procter & Gamble und Johnson & Johnson. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.