Die The Social Chain AG notiert seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen war bislang im Quotation Board einbezogen. The Social Chain AG ist ein Social-Media-Marketing- und Social Commerce-Unternehmen, das Produkte und Dienstleistungen in den Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness anbietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt rund 850 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 130 Mio. Euro. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)

