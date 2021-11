Die Zahl an Elektrofahrzeugen nimmt inzwischen rasant zu, aber in welchem Tempo darf die Elektromobilität wachsen, was halten die Netze aus? In diesem Podcast diskutieren wir, was passiert, wenn alle abends gleichzeitig laden und ob sie das überhaupt tun. Wir besprechen außerdem, ob Photovoltaik-Betreiber durch solaroptimiertes Laden die Netzbelastung reduzieren können. Innerhalb eines Jahres ist die monatliche Anmeldung neuer privater Ladepunkte im Bereich der Netze Baden-Württemberg (BW) von etwa einem Dutzend auf mehr als 1.500 pro Monat angestiegen. Auch wenn viele dieser Investitionen durch ...

