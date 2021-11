Nach der spektakulären Twitter-Abstimmung am vergangenen Wochenende trennt sich Tesla-Chef Elon Musk von weiteren Aktien des E-Auto-Pioniers. Der CEO ist allerdings nicht der einzige, der aktuell verkauft: Viele Aktionäre tun es ihm gleich, wodurch die Tesla-Aktie auf Wochensicht 13 Prozent verloren hat.Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, verkaufte Musk am Donnerstag weitere knapp 640.000 Anteilsscheine im Wert von rund 687 Millionen Dollar (umgerechnet rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...