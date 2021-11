DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Volkswagen-Absatz bricht im Oktober um ein Drittel ein

Die Autoverkäufe des Volkswagen-Konzerns sind wegen anhaltender Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern auch im Oktober eingebrochen. Weltweit sank der Absatz um ein Drittel gegenüber dem Vorjahresmonat auf 600.900 Fahrzeuge. In allen Regionen wurden teils deutlich zweistellige Verkaufsrückgänge verzeichnet. Auf dem wichtigsten VW-Markt China war der Einbruch mit 37 Prozent besonders deutlich, in der zweitwichtigsten Region Westeuropa mit minus 40 Prozent sogar noch etwas stärker.

CEO von Volkswagen Financial Services tritt zurück

Volkswagen Financial Services bekommt einen neuen Vorstandschef. Lars Henner Santelmann verlässt das Unternehmen zum 31. Januar 2022 auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger wird Christian Dahlheim, bisher Leiter des Vertriebs des Volkswagen-Konzerns.

VW-Chef Diess hofft auf schnellen Bau von neuem Werk in Wolfsburg

VW-Chef Herbert Diess hofft auf eine schnelle Umsetzung der Pläne zum Bau einer neuen Autofabrik am Stammsitz des Konzerns in Wolfsburg. "Das ist genau die Revolution, die Wolfsburg braucht", erklärte Diess. Ab 2026 will Volkswagen in einem neuen Werk das Elektromodell Trinity herstellen. Diess äußerte die Hoffnung, dass die Standortentscheidung zügig erfolgen werde.

Volkswagen-Großaktionär Porsche SE vervielfacht Gewinn

Der DAX-Neuling Porsche SE hat in den ersten neun Monaten dank der guten Geschäftsentwicklung der Volkswagen AG im ersten Halbjahr den Gewinn deutlich gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält. Der Konzerngewinn nach Steuern betrug laut Mitteilung per Ende September 3,3 Milliarden Euro nach nur 437 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Daimler Mobility kooperiert mit Visa bei Zahlungsservices

Die Daimler Mobility AG hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem US-Kreditkartenkonzern Visa geschlossen. Nutzer sollen künftig als Ergebnis der Partnerschaft Bezahlvorgänge aus dem Auto über einen Fingerabdruck-Sensor tätigen können.

Daimler Truck strebt Börsengang am 10. Dezember an

Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck strebt eine Börsennotierung am 10. Dezember an und geht von der Aufnahme in den DAX im ersten Quartal 2022 aus. Nach der Abspaltung von dem Daimler-Konzern will der Lkw- und Bushersteller potenzielle Investoren mit steigenden Renditen locken. So sollen die in Aussicht gestellten Kostensenkungen früher als bisher erreicht werden.

Daimler verkauft Renault-Anteil für 305 Millionen Euro

Daimler hat sich von der gesamten Beteiligung am französischen Autokonzern Renault getrennt. Die rund 9,2 Millionen Aktien seien an institutionelle Investoren für circa 305 Millionen Euro verkauft worden. An der operativen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll sich nichts ändern. Der französische Konzern hatte im Frühjahr seinen Anteil an Daimler verkauft.

Continental dank Reifengeschäft mit Gewinn

Belastet von Lieferengpässen bei Halbleitern hat Continental im dritten Quartal bei sinkenden Umsätzen im Autogeschäft einen Millionenverlust verzeichnet. Dank des margenstarken Reifengeschäfts erzielte Conti aber auf Konzernebene schwarze Zahlen. Die Aussichten für die kommenden Monate sind weiter schwierig, der DAX-Konzern aus Hannover sieht aber Licht am Ende des Tunnels.

Chip-Krise brockt Vitesco höheren Verlust im 3. Quartal ein

Belastet von Lieferengpässen bei Halbleitern hat der Antriebshersteller Vitesco im dritten Quartal bei sinkenden Umsätzen operativ einen höheren Verlust verzeichnet.

Im abgelaufenen dritten Quartal erzielte das von der Continental AG abgespaltene Unternehmen einen Umsatz von 1,91 Milliarden nach 2,20 Milliarden Euro im Vorjahr. Der operative Fehlbetrag (EBIT) stieg auf 51,9 Millionen nach minus 1,4 Millionen Euro.

INTERVIEW/Vitesco-CEO: Echte Entspannung bei Chip-Krise erst Ende 2022

Der Antriebshersteller Vitesco rechnet zwar mit einer langsamen Entspannung bei den Halbleiter-Engpässen, befürchtet aber, dass es noch etwa ein Jahr lang spürbare Einschränkungen geben wird. "Mit einer signifikanten Entspannung der Lieferengpässe rechnen wir erst gegen Ende des Jahres 2022", sagte Vitesco-CEO Andreas Wolf. Die Talsohle sollte mittlerweile aber durchschritten sein. "Tendenziell sollte sich die Situation 2022 schrittweise verbessern", ergänzte der Manager im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Elon Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von rund 5 Mrd Dollar

Elon Musk hat in dieser Woche Tesla-Aktien im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar verkauft. Der Tesla-Gründer und CEO hatte zunächst Aktienoptionen ausgeübt, die er als Teil seines Vergütungspakets erhalten hatte. Musk übte am Montag Optionen auf mehr als 2 Millionen Aktien aus, die zum Schlusskurs mit rund 2,5 Milliarden Dollar bewertet waren.

Nissan Motor erhöht Gewinnausblick

Nissan Motor hat es im zweiten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Zudem erhöhte der Konzern die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr, senkte aber wegen der herrschenden Halbleiterknappheit den Ausblick für Absatz und Umsatz.

Chinas Automarkt schrumpft 5. Monat in Folge

Chinas Autoverkäufe sind den fünften Monat in Folge zurückgegangen, da ein anhaltender globaler Mangel an Chips die Produktion auf dem größten Automarkt der Welt weiterhin einschränkt. Die Verkäufe von Personenkraftwagen fielen im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 13,9 Prozent auf 1,72 Millionen Fahrzeuge,

