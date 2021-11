Der US-Leitindex Dow Jones Industrial steigt im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 35 976,83 Punkte.New York - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich auch am Freitag angesichts weiter bestehender Unsicherheiten beim Thema Inflation nur bedingt aus dem Fenster lehnen wollen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 35 976,83 Punkte. Der marktbreite S&P 500 hielt sich mit plus 0,08 Prozent auf 4653,12 Punkte ebenso knapp in der Gewinnzone wie der...

