Zum Handelsbeginn war das Listing der Aktien von The Social Chain Group (WKN: A1YC99) im Prime Standard heute komplett. Das eröffnet dem Marketingkonzern theoretisch die Chance auf einen der DAX-Indizes. Genau das möchten die Lenker verwirklichen. The Social Chain ist ein international agierender Konzern, der die Bereiche Beauty, Sport, bio-basierte (vegane) Ernährung und Influencer-Marketing zueinander bringt. SDAX als Kofler-Ziel Wie The Social ...

