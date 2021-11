Zum Wochenausklang sind die Krypto-Bullen auf dem Rückzug. Alle der Top 5 Coins verlieren zwischen zwei bis fünf Prozent. Bei Ethereum verdichten sich die Spuren im Chart, dass nach dem jüngsten Rekordhoch nun die Luft raus ist. Damit Anleger keine böse Überraschung erleben, müssen sie jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Nach dem Rückläufer bis an den GD200 bei rund 2.600 Dollar übernahmen die Bullen seit Mitte September das Ruder und haben es seitdem fest in der Hand. So konnte der Ethereum-Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...