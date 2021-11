Hamburg (ots) -Wie funktioniert die Konferenz zur Zukunft Europas (https://ots.de/ZPmIzb)? - Erfahren Sie in diesem Video mehr über den partizipativen Prozess der Konferenz.--In welchem Europa wollen wir künftig leben? - Mit der Konferenz zur Zukunft Europas bieten das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission Ihnen die Gelegenheit der Partizipation, um gemeinsam die Herausforderungen und Prioritäten Europas zu diskutieren. Rund um die Konferenz veröffentlicht das FuturEU-Team aktuelle News, fundierte Erklärstücke in multimedialen Formaten für Ihre Berichterstattung. Dieses Hintergrundwissen bereitet die teilnehmenden Europäerinnen und Europäer gut auf die Konferenz vor, um die Zukunft Europas mitzugestalten. Die Berichterstattung wird vom Europäischen Parlament gefördert. TheFutureIsYours (https://twitter.com/hashtag/TheFutureIsYours)Pressekontakt:Medienkontakt:FuturEU-TeamFuturEU@newsaktuell.deOriginal-Content von: Conference on the Future of Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159651/5071912